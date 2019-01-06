TERREMOTO, VIGILI DEL FUOCO RECUPERANO PIANOFORTE E LIBRI

Sullo scenario dell’emergenza sisma i Vigili del Fuoco non si occupano soltanto di verifiche e sopralluoghi.A Pennisi, frazione di Acireale, le squadre dei Vigili del Fuoco del Campo Base di Acireale,...

A Pennisi, frazione di Acireale, le squadre dei Vigili del Fuoco del Campo Base di Acireale, sono intervenute per recuperare e mettere in sicurezza due pianoforti ed una preziosa collezione di libri e spartiti in “braille”, il sistema di scrittura e lettura per non vedenti.

I documenti recuperati dall’abitazione inagibile del proprietario, oltre ad avere un valore intrinseco, ne hanno anche uno di natura storica, considerati gli anni in cui sono stati stampati e pubblicati.