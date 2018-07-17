TERRIBILE INCIDENTE IN AUTOSTRADA A18 TRA ROCCALUMERA E TAORMINA: DUE MORTI
A cura di Redazione
17 luglio 2018 21:33
Due morti è questo il triste bilancio, secondo le prime informazioni, di un violento incidente che si è verificato sull'autostrada Catania Messina,nel tratto compreso tra Svincolo Roccalumera e Svincolo Taormina in direzione Catania.
Per cause in via d'accertamento, un autovettura è andata a sbattere sul guardrail.
Sul posto autoambulanze, i vigili del fuoco e la Polizia stradale.
IN AGGIORNAMENTO