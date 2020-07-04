TERRORE A BIANCAVILLA. UOMO ACCOLTELLATO ALLA SCHIENA

+++FLASH+++Scene di panico questa mattina in pieno centro a Biancavilla. Un uomo e' stato accoltellato all'ingresso di un esercizio commerciale. È successo all’inizio di via Vittorio Emanuele.L'uomo,...

Scene di panico questa mattina in pieno centro a Biancavilla. Un uomo e' stato accoltellato all'ingresso di un esercizio commerciale. È successo all’inizio di via Vittorio Emanuele.

L'uomo, un 46 enne è caduto a terra in una pozza di sangue davanti all'esercizio commerciale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale di Biancavilla. Sul posto i carabinieri, che stanno ora verificando i motivi alla base del gesto.. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.