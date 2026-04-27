Terrore in mare: squalo mako colpisce una barca al largo di Gallipol

Momenti di forte tensione al largo di Gallipoli, dove un esemplare adulto di squalo mako, visibilmente ferito, avrebbe urtato un’imbarcazione da diporto durante una battuta di pesca.

A bordo si trovavano alcuni diportisti che hanno vissuto attimi di paura quando il predatore, con un movimento improvviso, ha cambiato direzione colpendo la barca. L’impatto sarebbe avvenuto nella parte anteriore dell’imbarcazione.

A raccontare l’episodio è stato Giuseppe Zacà, che ha condiviso il video sui social, poi ripreso da diversi quotidiani online:

“Con un movimento improvviso e potente ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca. Un tonfo secco seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa. La prua ha sobbalzato e il motore ha fatto un rumore metallico”.

Secondo le prime ricostruzioni, lo squalo potrebbe aver reagito in modo aggressivo perché già ferito e disturbato dal rumore del motore. Non è escluso che l’animale si sia avvicinato alla barca in stato di agitazione, finendo poi per urtarla.

Non si registrano feriti tra le persone a bordo, ma l’episodio ha inevitabilmente generato paura tra i presenti.

Non si tratta di un caso isolato. Già nell’agosto dello scorso anno, nel mare del Salento, a Porto Cesareo, era stato segnalato un altro esemplare di squalo mako, seppur di dimensioni più ridotte.

Gli esperti ricordano che si tratta di una specie veloce e potente, tra le più rapide del Mediterraneo, ma raramente coinvolta in episodi di questo tipo con imbarcazioni.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla presenza di grandi predatori nei mari italiani. Al momento non risultano interventi delle autorità, ma la vicenda continua a circolare sui social, alimentando curiosità e timori tra cittadini e turisti.