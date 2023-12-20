TERZO INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA 121: FORTI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE PATERNO'

Nella giornata di oggi, 20 dicembre 2023, la superstrada 121 è stata teatro di un ennesimo incidente, creando ulteriori problemi al traffico e sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei veicoli e d...

Nella giornata di oggi, 20 dicembre 2023, la superstrada 121 è stata teatro di un ennesimo incidente, creando ulteriori problemi al traffico e sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei veicoli e delle persone coinvolte. L'ultimo sinistro, in ordine cronologico, si è verificato nella serata nei pressi dello svincolo di Misterbianco in direzione Paternò.

Secondo le prime informazioni disponibili, si tratterebbe di un incidente che ha coinvolto più veicoli, ma al momento non sono note le cause esatte né le condizioni delle persone coinvolte.

Le ripercussioni sull'arteria stradale sono notevoli, con forti rallentamenti che si estendono per chilometri in direzione Paternò.

Gli automobilisti sono invitati a prestare la massima attenzione durante la percorrenza della superstrada e ad adottare percorsi alternativi se possibile, al fine di evitare ulteriori intoppi e agevolare il lavoro delle autorità sulla scena dell'incidente.

Al momento, si consiglia a coloro che pianificano di utilizzare la superstrada 121 in direzione Paternò di considerare alternative o di essere pazienti mentre le operazioni di soccorso e ripristino del traffico sono in corso.