PATERNO': TAMPONI RAPIDI NEL WEEK END PER ALUNNI DELLE MEDIE, POTETE PRENOTARVI ON-LINE

Prosegue la campagna attiva della Regione Siciliana per la ricerca del Coronavirus attraverso l'impiego dei tamponi rapidi nei drive-in allestiti in molte città dell'Isola. Dal 13 al 17 novembre (nei giorni e negli orari indicati dalle Asp territorialmente competente), infatti, sono previsti dei siti dedicati in tutte le nove province siciliane nei quali la popolazione scolastica - che resta il target individuato per la campagna attiva - potrà recarsi per sottoporsi volontariamente e gratuitamente al test del tampone rapido. Fra le novità introdotte, per rendere ancora più rapida la procedura di accesso ai drive in, la possibilità di prenotarsi mediante una piattaforma on-line. Basterà, infatti, accedere al

QUI e compilare il modulo di registrazione scegliendo la data disponibile tra i drive in proposti.

La piattaforma provvederà a indicare la fascia oraria che verrà generata automaticamente in base al numero di prenotazioni già acquisite. L'appuntamento registrato verrà quindi indicato e comunicato al cittadino che potrà raggiungere il drive-in prescelto.

Nel form di registrazione il cittadino che, aderisce alla campagna attiva di ricerca del virus, dovrà indicare la "categoria di appartenenza" che riconduce al target dello screening (personale docente, non docente, studenti e propri nuclei familiari).

Nei drive-in sono previsti dei percorsi dedicati in cui si procederà al prelievo del campione che, in caso di positività, verrà immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti. L'iniziativa della Regione è realizzata in collaborazione con Anci Sicilia e le amministrazioni locali. L'adesione alla campagna è su base volontaria. I drive-in saranno operativi già nelle seguenti

PATERNO':

nei giorni di sabato 14, domenica 15 e lunedì 16, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 si terranno presso lo spazio antistante la Piscina Comunale “Giovanni Paolo II” i tamponi per tutta la popolazione scolastica delle scuole medie che ricadono nel territorio di Paternò, per i loro genitori accompagnatori, per i docenti e per il personale ATA, secondo questo calendario.

- SABATO 14 NOVEMBRE: Istituto “Virgilio”.

- DOMENICA 15 NOVEMBRE: Istituti “G.B. Nicolosi” e “Marconi”.

- LUNEDÌ 16 NOVEMBRE

Istituto “Don Milani”.

Per venire incontro alle esigenze della moltitudine di soggetti coinvolti, saranno a disposizione i servizi igienici del Parco “Papa Giovanni XXIII” (Parco del Sole). I soggetti prenotati presenti negli elenchi delle scuole dovranno presentarsi minuti di modulo Asp compilato in duplice copia.