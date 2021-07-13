TEST GENOMICI GRATIS PER IL TUMORE AL SENO: SPERANZA FIRMA L’ORDINANZA

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il decreto che finanzia con 20 milioni di euro i test genomici gratuiti per il tumore al seno.Sappiamo quanto sia fondamentale per il tumore al s...

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il decreto che finanzia con 20 milioni di euro i test genomici gratuiti per il tumore al seno.

Sappiamo quanto sia fondamentale per il tumore al seno (e non solo) avere una diagnosi precoce e il più possibile precisa ma anche, una volta individuato il problema, sottoporsi a test per capire quale sia la terapia più indicata.

A questo proposito arriva un’importante novità: è stato firmato il decreto che permetterà a tutte le donne con tumore al seno in fase precoce e in terapia ormonale di poter accedere a test genomici gratuiti.

La cifra stanziata per coprire il costo di questi test, che altrimenti sarebbero stati a carico delle donne, è 20 milioni di euro, secondo quanto dichiarato in un post su Facebook dallo stesso ministro Speranza.

Come ricorda Speranza:

Sono test molto importanti che aiutano a definire i trattamenti più appropriati per ogni paziente.

Non in tutti i casi di tumore al seno, infatti, la chemioterapia è necessaria ma per saperlo occorre appunto fare un test genomico che però ad oggi, proprio per i suoi costi, non è sempre accessibile a tutte le donne.