95047

TEST GENOMICI GRATIS PER IL TUMORE AL SENO: SPERANZA FIRMA L’ORDINANZA

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il decreto che finanzia con 20 milioni di euro i test genomici gratuiti per il tumore al seno.Sappiamo quanto sia fondamentale per il tumore al s...

A cura di Redazione Redazione
13 luglio 2021 17:45
TEST GENOMICI GRATIS PER IL TUMORE AL SENO: SPERANZA FIRMA L’ORDINANZA -
News
Condividi

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il decreto che finanzia con 20 milioni di euro i test genomici gratuiti per il tumore al seno.

Sappiamo quanto sia fondamentale per il tumore al seno (e non solo) avere una diagnosi precoce e il più possibile precisa ma anche, una volta individuato il problema, sottoporsi a test per capire quale sia la terapia più indicata.

A questo proposito arriva un’importante novità: è stato firmato il decreto che permetterà a tutte le donne con tumore al seno in fase precoce e in terapia ormonale di poter accedere a test genomici gratuiti.

La cifra stanziata per coprire il costo di questi test, che altrimenti sarebbero stati a carico delle donne, è 20 milioni di euro, secondo quanto dichiarato in un post su Facebook dallo stesso ministro Speranza.

Come ricorda Speranza:

Sono test molto importanti che aiutano a definire i trattamenti più appropriati per ogni paziente.

Non in tutti i casi di tumore al seno, infatti, la chemioterapia è necessaria ma per saperlo occorre appunto fare un test genomico che però ad oggi, proprio per i suoi costi, non è sempre accessibile a tutte le donne.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047