Testa di capretto davanti casa del deputato regionale D'Agostino

Nella testa dell'animale anche un proiettile

95047.it Una testa di capretto con un proiettile conficcato nella fronte é stata fatta trovare stamane appesa al cancello di casa, ad Acireale, del deputato regionale Nicola D'Agostino (Gruppo misto). Sul posto sono giunti polizia e carabinieri. "Non posso non sommare - ha detto D'Agostino - quanto accaduto davanti a casa del sindaco e davanti a casa mia. La matrice sarà sicuramente legata all'attività amministrativa del comune di Acireale. Il proiettile in testa al capretto è una cosa truce, un grave avvertimento".