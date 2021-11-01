THE BEAST»: TUTTI I SEGRETI DELL’AUTO DI JOE BIDEN

L' auto utilizzata dal presidente degli Stati Uniti anche se puo' sembrare una vettura come tante altre, in realta' e' una specie di astronave.La "Cadillac One" è conosciuta anche come "The Beast", La...

L' auto utilizzata dal presidente degli Stati Uniti anche se puo' sembrare una vettura come tante altre, in realta' e' una specie di astronave.

La "Cadillac One" è conosciuta anche come "The Beast", La Bestia, o "First Car". Il motivo è presto detto: è un vero e proprio bunker su 4 ruote. Può resistere a un attacco chimico, a un assalto a fuoco, a una mina grazie a blindature spesse più di 20 centimetri.

Grazie alle caratteristiche del telaio rinforzato che la fa pesare circa 8,5 tonnellate, in caso di speronamento The Beast non si ribalta. Inoltre e' dotata di un sofisticato sistema di visione notturna in grado di consentire a chi e' al volante di procedere a tutta velocita' anche con i fari spenti e in piena notte. I vetri sono composti da cinque strati spessi 13 centimetri e non è possibile aprirli salvo quello del conducente, peraltro solo per uno spiraglio di 8 centimetri.

La Bestia monta un motore turbodiesel 6 cilindri da 6.600cc, ma a causa del suo peso può raggiungere la velocità massima di 100 km/h consumando 1 litro di gasolio ogni 500 metri. Il serbatoio naturalmente è antiesplosione, costruito di un materiale particolare rivestito di una schiuma ignifuga.

Tra i vari sistemi di sicurezza, Cadillac One dispone di maniglie elettrificate e vari tipi di gas e fumogeni che possono essere sparati tutto intorno all'auto.

Ha pneumatici speciali a prova di razzo e, se non bastasse, i cerchi sono costruiti in modo tale che se anche le gomme fossero del tutto inutilizzabili il conducente riuscirebbe a continuare a guidare, un tecnologia più evoluta dei run flat attualmente in produzione.

Grazie a congegni elettronici, cosi' come come avviene con l'Air Force One e il Marine One, il presidente può controllare direttamente tutte le sue forze armate e l'armamento nucleare degli Usa, oltre a rimanere in stretto contatto con i suoi collaboratori in qualsiasi angolo del mondo. Incorporato con la seduta del presidente vi è un telefono satellitare con una linea diretta sempre aperta con il vice-presidente e con il Pentagono.

Nell'auto c'è anche un kit di primo soccorso che include una sacca di sangue (compatibile con il suo) nel caso fosse necessaria una trasfusione contenuto in un frigorifero nel bagagliaio.

L'ultima versione della "Cadillac One" era stata consegnata ai Servizi Segreti Usa nel settembre 2018 e costa 1,5 milioni di dollari (1,3 milioni di euro circa).

ANSA