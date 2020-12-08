THE GARDIAN: LA TRATTA FCE CATANIA-RIPOSTO TRA I DIECI VIAGGI IN TRENO PIU' MEMORABILI AL MONDO

­Un riconoscimento che fa onore alla Sicilia, alla provincia di Catania e a un’azienda storica del settore dei trasporti. Lo storico giornale britannico Guardian, infatti, ha inserito la tratta Catani...

­Un riconoscimento che fa onore alla Sicilia, alla provincia di Catania e a un’azienda storica del settore dei trasporti. Lo storico giornale britannico Guardian, infatti, ha inserito la tratta Catania-Riposto della Ferrovia Circumetnea (FCE) nella lista dei dieci viaggi in treno più suggestivi e memorabili al mondo.

Il motivo è presto spiegato. La biodiversità del territorio, il passaggio dal mare alla montagna, paesaggi mozzafiato, borghi antichi e vecchie stazioni, il tutto da ammirare dall’interno della storica ‘Littorina’.

“Siamo felici del riconoscimento che un giornale storico e importante come il Guardian abbia deciso di riconoscerci”. Sono le parole del Direttore Generale di Circumetnea, Ing. Salvatore Fiore.

“Sono contento della vicinanza dei sindacati in questa occasione e, in particolare, di FAST Confsal e del Segretario Lo Schiavo”. L’obiettivo di Fiore adesso è uno: rilanciare la tratta storica.

E i vantaggi potrebbe essere molteplici, “soprattutto a livello turistico per la provincia di Catania ma anche per il Trasporto Pubblico Locale. Speriamo di rilanciare la tratta con l’aiuto degli organi competenti e delle organizzazioni sindacali”.

Il rilancio della tratta storica, quindi, è il prossimo passo da compiere. Un’opportunità di valorizzazione della provincia di Catania e delle innumerevoli bellezze che sa offrire.

Tutt’attorno all’Etna, il vulcano più alto d’Europa, corre la Circumetnea, la linea ferroviaria che porta da Catania a Riposto in un’ora e 13 minuti. Uscendo da Catania, il trenino attraversa piccoli centri, costeggia la mole dell’Etna, per lo più dormiente, ma non sempre,e vi fa immergere tra le coltivazioni di vigneti che si arrampicano sulle pareti del vulcano. Non per nulla la Circumetnea è nota anche come il “Treno dei vini dell’Etna”: con un biglietto speciale acquistato in stazione o direttamente sul treno, potrete partecipare alla visita guidata in compagnia di esperti che vi illustreranno le caratteristiche dei vigneti che sorgono sul vulcano. E se questo ancora non vi accontenta, sono previste anche visite in cantina con degustazioni in un viaggio in treno che ha tutti i profumi e i sapori del sole della Sicilia, dentro un bicchiere di buon vino.