TINDARI: PATERNESE TROVA PORTAFOGLIO CON 2.000 EURO E LO RESTITUISCE AL PROPRIETARIO

E’ stato protagonista di una bella storia, il nostro concittadino Franco Di Perna, che ha ricevuto i dovuti ringraziamenti dall’interessato. Franco, la scorsa domenica, è andato in pellegrinaggio al S...

E’ stato protagonista di una bella storia, il nostro concittadino Franco Di Perna, che ha ricevuto i dovuti ringraziamenti dall’interessato. Franco, la scorsa domenica, è andato in pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Tindari, luogo molto bello e particolare.

Mentre saliva al Santuario, ha visto a terra un portafoglio e lo ha raccolto, dentro c’erano circa duemila euro in contanti e i documenti del proprietario.

Senza indugiare, si è diretto verso una pattuglia di polizia locale in sosta lì vicino raccontando del portafoglio trovato. La polizia, ha subito rintracciato il proprietario che era uno dei venditori ambulanti di origine marocchina, che ha una postazione nella salita del Santuario.

L’uomo è rimasto meravigliato dell’accaduto, in quanto era molto dispiaciuto di aver perso i suoi risparmi. “Quando ho visto che c’erano dentro anche i documenti, ho sperato subito di trovare il proprietario e ridargli il tutto.

Ho visto i suoi occhi brillare, e questo mi ha reso felice e soddisfatto – ha dichiarato il nostro compaesano

Anche la polizia locale ha ringraziato il nostro concittadino per il grande gesto, e ha voluto sapere da dove proveniva. Un orgoglio per la nostra Paternò.