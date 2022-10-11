95047

TIR ABBATTE PALO DELLA LUCE IN CONTRADA GIACONIA

Un incidente, per fortuna  senza gravi conseguenze  si è verificato nella tarda mattinata di oggi 11 ottobre 2022 intorno le ore 11 in contrada Giaconia in territorio di Belpasso.Un autocarro di notev...

A cura di Redazione Redazione
11 ottobre 2022 20:07
TIR ABBATTE PALO DELLA LUCE IN CONTRADA GIACONIA -
News
Condividi

Un incidente, per fortuna  senza gravi conseguenze  si è verificato nella tarda mattinata di oggi 11 ottobre 2022 intorno le ore 11 in contrada Giaconia in territorio di Belpasso.

Un autocarro di notevoli dimensioni, mentre percorreva  la strada, per cause al vaglio da parte dell'autorità,  ha urtato  un palo della  che si è completamente staccato da terra..

Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Belpasso, i tecnici ed i vigili del fuoco per mettere  in sicurezza il palo danneggiato.

Nel tratto interessato dall'incidrnte il traffico ha subito notevoli rallentamenti.

TIR ABBATTE PALO DELLA LUCE IN CONTRADA GIACONIA
TIR ABBATTE PALO DELLA LUCE IN CONTRADA GIACONIA

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047