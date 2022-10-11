TIR ABBATTE PALO DELLA LUCE IN CONTRADA GIACONIA
Un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze si è verificato nella tarda mattinata di oggi 11 ottobre 2022 intorno le ore 11 in contrada Giaconia in territorio di Belpasso.Un autocarro di notev...
Un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze si è verificato nella tarda mattinata di oggi 11 ottobre 2022 intorno le ore 11 in contrada Giaconia in territorio di Belpasso.
Un autocarro di notevoli dimensioni, mentre percorreva la strada, per cause al vaglio da parte dell'autorità, ha urtato un palo della che si è completamente staccato da terra..
Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Belpasso, i tecnici ed i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il palo danneggiato.
Nel tratto interessato dall'incidrnte il traffico ha subito notevoli rallentamenti.