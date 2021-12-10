TIR FERMATO LUNGO LA A18 CON CON 64,8 KG MARIJUANA ARRESTATO CORRIERE

Nella serata del decorso 6 dicembre, personale della Squadra Mobile, Sezione Criminalità Organizzata, ha arrestato in flagranza di reato uno straniero 31enne I. E., , in quanto resosi responsabile del...

Nella serata del decorso 6 dicembre, personale della Squadra Mobile, Sezione Criminalità Organizzata, ha arrestato in flagranza di reato uno straniero 31enne I. E., , in quanto resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Specificatamente, nel corso di una più ampia attività finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, una pattuglia della Polizia Stradale, insospettita dall’andatura lenta del veicolo, ha proceduto al controllo di un mezzo autoarticolato lungo l’autostrada A18, in prossimità della area di servizio “Aci Sant’Antonio”, alla cui guida vi era il predetto straniero.

Questi ha fornito informazioni contraddittorie in merito al carico trasportato (frutta e verdura) e alla sua destinazione.

Considerato, pertanto, l’atteggiamento nervoso dell’autista e le dichiarazioni rilasciate, gli agenti hanno deciso di richiedere l’intervento della Squadra Cinofili del locale U.P.G.S.P., presente poco più avanti ai caselli di San Gregorio (CT).

Da un primo controllo effettuato dalla predetta Squadra Cinofili, il cane Maui ha dimostrato subito di essere attratto dalla zona centrale del rimorchio. E’ sopraggiunto quindi il personale della Squadra Mobile e, in considerazione delle risposte approssimative fornite dal conducente in merito al carico trasportato, gli investigatori insospettitisi dalla sua reazione hanno condotto il veicolo in un’area riservata nel centro di San Gregorio (CT) ove si è proceduto a perquisizione conclusasi con esito positivo.

Infatti, occultati tra le pedane in legno contenenti gli anzidetti prodotti ortofrutticoli, sono stati rinvenuti e sequestrati n. 110 involucri in plastica racchiudenti ciascuno circa 600 grammi di marijuana per un peso complessivo di kg. 64,825 ed un valore stimabile in € 400.000,00.

Alla luce di quanto esposto, I. E. è stato tratto in arresto e condotto presso la locale casa circondariale di Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità giudiziaria.