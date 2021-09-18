TIR FINISCE CONTRO UN GUARD-RAIL SULLA SIRACUSA CATANIA, FERITO CONDUCENTE

Incidente stradale questa mattina sull'autostrada Siracusa-Catania quasi allo svincolo di Siracusa sud. Un tir è finito contro un guard-rail, rimanendo incastrato tra le lamiere.Gli agenti della Poliz...

Incidente stradale questa mattina sull'autostrada Siracusa-Catania quasi allo svincolo di Siracusa sud. Un tir è finito contro un guard-rail, rimanendo incastrato tra le lamiere.

Gli agenti della Polizia stradale hanno effettuato i rilievi dell'incidente che a quanto sembra non ha coinvolto altri mezzi ed i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa.

L'uomo è stato trasferito dal 118 al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I.

Dopo aver messo in sicurezza la motrice, i vigili del fuoco hanno liberato con l'auto gru il rimorchio, costituito da cella frigorifera. Gli agenti dovranno accertare se il conducente abbia perso il controllo del mezzo per un colpo di sonno o una distrazione, o se abbia compiuto una manovra azzardata.