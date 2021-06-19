TIR PERDE CARICO DI PETRE LUNGO LA CATANIA SIRACUSA, TRATTO CHIUSO E DECINE DI AUTO CON LE GOMME BUCATE

NSA339 Catania-Siracusa tratto chiuso causa materiali dispersi tra Svincolo Lentini-Carlentini-Ragusa e Svincolo Augusta - SS114 in direzione SiracusaSull'autostrada Catania-Siracusa è provvisoriament...

Sull'autostrada Catania-Siracusa è provvisoriamente bloccato il traffico al km 22,5000 nei pressi di Melilli (SR) a causa di un mezzo pesante che ha disperso il carico sul piano viabile, che ha causato diversi danni e disagi agli automobilisti che stavano viaggiando in autostrada.

Si segnalano pure tante auto che hanno bucato le gomme restando così bloccate.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.