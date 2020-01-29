TIR PERDE ENORME TUBO ENI LUNGO LA RAGUSA-CATANIA, TRAGEDIA SFIORATA

La Polizia Stradale di Ragusa è intervenuta nel primo pomeriggio di ieri lungo la Strada Statale 514 Ragusa Catania, a causa della caduta accidentale di un tubo-scambiatore, del peso di 5 tonnellate,...

Il pronto intervento sui luoghi di una pattuglia della Polizia Stradale ha consentito di bloccare immediatamente il transito veicolare, mettendo in sicurezza gli automobilisti, scongiurando il verificarsi di gravi incidenti dei veicoli in transito sul luogo del sinistro. Seppur gran parte della carreggiata sia rimasta per diverse ore occupata dall’eccezionale ingombro, in attesa della sua rimozione i poliziotti hanno assicurato il regolare flusso veicolare deviando il traffico e facendo defluire le lunghe file che si erano formate per la lunga attesa.

L’ingombrante tubo è stato rimosso con l’intervento di una gru. Sul posto anche personale dell’ANAS. Il trasporto eccezionale che proveniva dallo stabilimento chimico ragusano di proprietà dell’Eni.