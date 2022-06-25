TIR PERDE IL RIMORCHIO, TRAFFICO RALLENTATO SULLA TANGENZIALE DI CATANIA

AGGIORNAMENTO ORE 10.00In atto sulla tangenziale Ovest di Catania un intervento dei Vigili del Fuoco una cisterna contenente alcol benzilico (numero ONU 1987) una sostanza altamente infiammabile.Il tr...

AGGIORNAMENTO ORE 10.00

In atto sulla tangenziale Ovest di Catania un intervento dei Vigili del Fuoco una cisterna contenente alcol benzilico (numero ONU 1987) una sostanza altamente infiammabile.

Il tratto della tangenziale attualmente chiuso è dallo svincolo S. Giorgio fino a quello di Misterbianco, carreggiata SR - ME.

Al momento in cui si effettuerà il travaso della sostanza, verrà chiuso anche la carreggiata Sud ME-SR.

Sul posto stanno operando, per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza nelle fasi preliminari e durante il travaso della sostanza in altra autocisterna, i Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania.

Al momento non ci è stato segnalato nessun danno a persone o cose.

Incidente questa mattina, 25 giugno 2022, sulla tangenziale di Catania.

Per cause ancora da accertare un tir, nei presso dello svincolo San Giorgio ha perso il suo rimorchio che si è bloccato sull'asfalto senza coinvolgere i mezzi che seguivano.

L'autotrasportatore ha fermato la motrice qualche metro dopo essersi accorto del distacco e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dell'Anas per delimitare il tratto dell'incidente e la polizia stradale: al momento (le 9) si viaggia su una corsia sola con forti rallentamenti e si è già formata una coda di 2 chilometri.