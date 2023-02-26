TIR PRECIPITA DAL VIADOTTO DELLA A1 E PRENDE FUOCO, MORTO L’AUTISTA

Spaventoso incidente mortale sull’Autostrada del Sole.Tragico volo dal cavalcavia Marinella, nel comune di Calenzano, di un Tir intorno alle 7.15 di stamani, 26 febbraio 2023, sull’autostrada A1. Il m...

Spaventoso incidente mortale sull’Autostrada del Sole.

Tragico volo dal cavalcavia Marinella, nel comune di Calenzano, di un Tir intorno alle 7.15 di stamani, 26 febbraio 2023, sull’autostrada A1.

Il mezzo pesante, per motivi ancora in corso di accertamento, ha sbandato precipitando. Nell’impatto al suolo il Tir ha preso fuoco. Per il camionista non c’è stato niente da fare.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, Calenzano e di Fi-Ovest con tre squadre e sette automezzi: hanno spento le fiamme che avvolgevano completamente il mezzo e il semirimorchio, carico di frutta e verdure. Il conducente è stato trovato all’interno dell’abitacolo privo di vita.

Sul posto anche i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade che segnala 1 km di coda in corrispondenza dello svincolo di Calenzano.