TIR SI FERMA SULLA SUPERSTRADA 121 : CODE

03 maggio 2019 15:47
+++FLASH NEWS+++

Code, e disagi, questo pomeriggio sulla ss 121 nei pressi di Piano Tavola in direzione Catania.

A seguito di problemi, un tir in transito si è fermato al centro della carreggiata creando seri problemi alla viabilità.

Infatti, una lunga fila si è formata a causa del restringimento di carreggiata.

Al momento il traffico procede lentamente,.

IN AGGIORNAMENTO

