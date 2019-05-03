TIR SI FERMA SULLA SUPERSTRADA 121 : CODE
+++FLASH NEWS+++Code, e disagi, questo pomeriggio sulla ss 121 nei pressi di Piano Tavola in direzione Catania.A seguito di problemi, un tir in transito si è fermato al centro della carreggiata creand...
A cura di Redazione
03 maggio 2019 15:47
+++FLASH NEWS+++
Code, e disagi, questo pomeriggio sulla ss 121 nei pressi di Piano Tavola in direzione Catania.
A seguito di problemi, un tir in transito si è fermato al centro della carreggiata creando seri problemi alla viabilità.
Infatti, una lunga fila si è formata a causa del restringimento di carreggiata.
Al momento il traffico procede lentamente,.
IN AGGIORNAMENTO