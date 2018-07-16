TIR SI RIBALTA ALLO SVINCOLO PER ACIREALE, UN FERITO IN PROGNOSI RISERVATA - LE FOTO

Questa mattina, intorno alle 10,00, si è verificato un incidente autonomo sulla carreggiata Messina-Catania dell'Autostrada A18, all'altezza del km 71,400.L'autista di un autocarro, destinato alla riv...

Questa mattina, intorno alle 10,00, si è verificato un incidente autonomo sulla carreggiata Messina-Catania dell'Autostrada A18, all'altezza del km 71,400.

L'autista di un autocarro, destinato alla rivendita di panini, ha perso il controllo del mezzo che è uscito fuori dalla carreggiata sfondando il guard-rail e impattando violentemente contro un palo della segnaletica a bandiera.

L'autista è stato estratto dalla cabina in condizioni molto gravi, dal personale dei vigili del fuoco intervenuto, ed è stato trasportato all'Ospedale Cannizzaro di Catania, con un elicottero del Servizio 118.

Si tratta di un 41enne residente a San Gregorio che subito dopo l’incidente è stato trasportato al in elicottero al Pronto Soccorsa con un gravissimo politrauma agli arti inferiori. La vittima è stata subito portata in sala operatoria per un intervento d’urgenza.

L’incidente ha provocato anche un altro ferito si tratta di un anziano, arrivato al pronto soccorso con codice giallo, esso ha riportato alcune escoriazioni e non corre pericolo di vita.

Un terzo ferito è invece stato trasportato dal 118 all'ospedale di Acireale, in codice giallo.

La squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Acireale, intervenuta con il supporto di un'autogru inviata dalla sede centrale, ha successivamente messo in sicurezza la struttura della segnaletica stradale che risultava seriamente compromessa.

Il mezzo pensante, che non ingombrava la sede stradale, è stato poi recuperato da un servizio autorizzato ad operare dalla Polstrada, presente sul posto per gli adempimenti di competenza, insieme a personale dell'ANAS.