A cura di Redazione
29 novembre 2017 12:05
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Il Comitato Paternò Unità per Crescere , in collaborazione con il Comitato Mamme in Comune vi invita alla prima edizione della Tombola di Beneficenza.
TOMBOLA DI BENEFICENZA DEL COMITATO, PATERNO' UNITÀ PER CRESCERE
Vi aspettiamo numerosi, giorno 16 dicembre alle ore 18, presso la l'oratorio della Chiesa San Francesco all'Annunziata, per una tombola ricchissima di premi che ci da la possibilità di trascorrere un pomeriggio in allegria non dimenticando però chi è in difficoltà.
La tombola infatti ha un fine benefico e con il ricavato saranno emessi dei buoni spesa che verranno donati alle famiglie indigenti .
Tutti hanno diritto a trascorrere il periodo natalizio dignitosamente....