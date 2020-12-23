TOMBOLATA DI NATALE IN UN RISTORANTE DI ACIREALE, LOCALE CHIUSO PER 5 GIORNI

I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, coerentemente con gli indirizzi strategici della Prefettura per il contrasto alla diffusione epidemica da coronavirus, hanno intensificato lo svolgime...

I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, coerentemente con gli indirizzi strategici della Prefettura per il contrasto alla diffusione epidemica da coronavirus, hanno intensificato lo svolgimento dei servizi finalizzati a garantire il rispetto delle norme di settore da parte dei cittadini e degli esercenti di ogni categoria.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano, dopo aver appreso la notizia dell’avvenuta organizzazione di una “tombolata”, all’interno di un ristorante di Acireale (CT), anche non rispettando la specifica normativa volta al contrasto della diffusione pandemica del virus da COVID-19, hanno effettuato uno specifico controllo presso il locale “La Magnolia”.

All’esito delle verifiche, il locale è risultato sprovvisto del prescritto elenco degli avventori, relativo ai 14 giorni antecedenti, necessario all’eventuale rintraccio degli stessi in caso di accertata positività, nonché non era esposto il cartello informativo riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno dell’esercizio. Sono state quindi elevate sanzioni amministrative per un totale di 2.400,00 Euro, procedendo all’applicazione della sanzione accessoria della chiusura temporanea per 5 giorni del ristorante. Infine il titolare dell’attività è stato segnalato all’U.T.G. di Catania per l’adozione di ulteriori eventuali provvedimenti.