TONNO DEL VALORE DI 200 MILA € SEQUESTRATO A CATANIA

Diciannove esemplari di tonno rosso, per valore di 200mila euro, sono stati sequestrati e confiscati dalla capitaneria di porto a un peschereccio che li stava sbarcando dopo averli pescati illegalment...

Diciannove esemplari di tonno rosso, per valore di 200mila euro, sono stati sequestrati e confiscati dalla capitaneria di porto a un peschereccio che li stava sbarcando dopo averli pescati illegalmente.

Una parte del prodotto ittico giudicato idoneo al consumo umano da medici veterinari dell’Asp è stato donato al Banco Alimentare, il restante prodotto è stato distrutto.

Il provvedimento è stato eseguito nell’ambito di 500 verifiche esperite tra il 20 e il 30 maggio nell’ambito di un’operazione vigilanza e controllo coordinata dalla Direzione Marittima di Catania – 11esimo Centro controllo di Area pesca, sia in mare che lungo la filiera ittica, denominata “By catch”.

Complessivamente sono state irrogate sanzioni amministrative per circa 110.000 Euro, mentre 80 è il numero di attrezzi da pesca illegali e/o utilizzati in difformità alle vigenti normative.