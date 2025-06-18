TOPI IN STRADA TRA VIA TAORMINA E VIA CATANZARO: CITTADINI DENUNCIANO, NUOVA DISINFESTAZIONE A PATERNÒ IL 19 GIUGNO

Paternò, 17 giugno 2025 – Prosegue l’attività di disinfestazione e derattizzazione nel Comune di Paternò, ma cresce allo stesso tempo la rabbia dei cittadini per una situazione igienico-sanitaria semp...

Paternò, 17 giugno 2025 – Prosegue l’attività di disinfestazione e derattizzazione nel Comune di Paternò, ma cresce allo stesso tempo la rabbia dei cittadini per una situazione igienico-sanitaria sempre più difficile da tollerare.

Dopo l’intervento effettuato la scorsa settimana, l’Amministrazione comunale ha programmato un nuovo servizio di sanificazione, che sarà eseguito nella notte tra giovedì ì 19 e venerdì 20 giugno, a partire dalle ore 22:00 fino alle 06:00 del mattino successivo. L’intervento, previsto nell’ambito della Determinazione Dirigenziale n. 189 del 13 dicembre 2024, riguarda edifici e aree di proprietà comunale.

Il Comune invita i cittadini a collaborare seguendo alcune semplici precauzioni:

– Chiudere le finestre durante l’intervento;

– Ritirare eventuali piante commestibili da balconi e terrazzi;

– Tenere gli animali domestici in luoghi chiusi e sicuri;

– Capovolgere ciotole e contenitori per cibo e acqua degli animali.

«Si tratta di un’attività necessaria per la tutela della salute pubblica – ha dichiarato il sindaco Antonino Naso –. Chiediamo ai cittadini di collaborare per permettere lo svolgimento dell’intervento in piena sicurezza ed efficacia».

Tuttavia, a fronte degli interventi annunciati, la situazione sul territorio continua a destare forte preoccupazione. È di queste ore la segnalazione di un residente che ha documentato con un video la presenza di topi in pieno giorno, all’angolo tra via Taormina e via Catanzaro. Il filmato, diffuso via social, mostra chiaramente i roditori aggirarsi tra marciapiedi e aiuole, sollevando l’indignazione della comunità locale.

“È uno schifo, non si può più neanche camminare per strada”, denuncia il cittadino nel video. “Da giorni vediamo i topi girare indisturbati. Abbiamo segnalato, ma nessuno è intervenuto. Fate sapere in che condizioni viviamo”.

La denuncia ha rapidamente fatto il giro del web, riaccendendo i riflettori sul tema del degrado urbano e della gestione dei rifiuti. La presenza di roditori nel cuore della città è vista da molti come il sintomo di un problema strutturale che richiede interventi più incisivi e duraturi.

L’Amministrazione, da parte sua, assicura che il programma di disinfestazione e derattizzazione proseguirà regolarmente secondo il calendario previsto. Ma la voce dei cittadini resta forte e chiara: servono soluzioni concrete e immediate per riportare igiene, decoro e sicurezza nelle strade di Paternò.