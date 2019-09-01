TORINO: DONNA DI 74 ANNI MUORE D'INFARTO TRA GLI SCAFFALI, MA IL SUPERMERCATO RIMANE APERTO
Una 74enne è morta uccisa da un malore mentre faceva la spesa in un supermercato di Rivarolo Canavese, alle porte di Torino.
La donna si è accasciata all'ingresso del grande magazzino e il suo corpo è rimasto a terra, coperto da un telo bianco, per oltre un'ora, in attesa dell'autorizzazione del pm.
Per tutto il tempo il supermercato è rimasto aperto, nonostante l'indignazione di diversi clienti.
Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e i carabinieri.
Molte le polemiche per la decisione di non chiudere il supermercato.
Il personale ha cercato di isolare la zona con il cadavere dell'anziana, ma l'attività è continuata regolarmente a pochi metri di distanza.