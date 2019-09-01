TORINO: DONNA DI 74 ANNI MUORE D'INFARTO TRA GLI SCAFFALI, MA IL SUPERMERCATO RIMANE APERTO

Una 74enne è morta uccisa da un malore mentre faceva la spesa in un supermercato di Rivarolo Canavese, alle porte di Torino.La donna si è accasciata all'ingresso del grande magazzino e il suo corpo è...

A cura di Redazione 01 settembre 2019 18:14

Condividi