TORINO, FINGONO RAPIMENTO PER ADDIO A CELIBATO: 9 DENUNCIATI PER PROCURATO ALLARME

28 giugno 2023 18:24
Con il volto coperto da un passamontagna e muniti di armi lunghe, hanno simulato un sequestro di persona per festeggiare un addio al celibato ma sono stati denunciati dai carabinieri per procurato allarme.

E’ accaduto ieri a Trofarello, nel torinese, dove i militari sono intervenuti a seguito di numerose segnalazioni di residenti di uno stabile che avevano notato un gruppo di persone caricare a forza su un furgone una persona legata e con il volto coperto.

Al termine di una lunga fase di accertamento, i carabinieri hanno appurato che si trattava di un addio al celibato mal riuscito e denunciato 9 persone.

Sono, inoltre, stati sequestrati 2 fucili automatici utilizzati per softair, 4 jacket con caricatori in plastica , passamontagna, caschi e indumenti tipo kefiah arabi.

Durante il finto rapimento un anziano vicino di casa si è sentito male.

