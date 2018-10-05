TORINO: 'FUGA' D'AMORE IN SCUOLABUS: BIMBO DI 9 ANNI VA A TROVARE LA FIDANZATA MALATA

Voleva vedere la sua fidanzata malata, ed ha deciso di prendere lo scuolabus per raggiungerla. Nulla di così sorprendente se non fosse per il fatto che il protagonista di questa splendida vicenda d’am...

Voleva vedere la sua fidanzata malata, ed ha deciso di prendere lo scuolabus per raggiungerla. Nulla di così sorprendente se non fosse per il fatto che il protagonista di questa splendida vicenda d’amore sia un bambino di appena 9 anni. Come riferito dall’agenzia Ansa, un bimbo è salito sull’autobus di solito utilizzato per andare a scuola, e si è quindi fatto portare presso la casa della sua fidanzatina senza dire nulla ai genitori, che invece pensavano che il figlio stesse tornando a casa con la mamma di una compagna di scuola.

La fuga d’amore si è verificata in una scuola primaria vicino a Torino, nel territorio del Canavaese. Il bimbo, come riportato, non ha voluto attendere la mamma dell’amica, ma ha preferito salire sul mezzo di trasporto, convincendo quindi l’autista a portarlo a casa della dolce metà, che non era potuta venire a scuola perché aveva l’influenza. Ad accorgersi della fuga d’amore, una mamma di un alunno, che vedendo il bimbo salire sul pullman ha subito allertato i suoi genitori. Mamma e papà, dopo lo spavento iniziale, si sono ripresi, ed hanno lasciato il figlio in compagnia dell’amichetta per tutto il pomeriggio.