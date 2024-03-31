TORINO. FUGA DI GAS IN CHIESA DURANTE LA MESSA PASQUALE, 40 INTOSSICATI
Quaranta persone sono finite in ospedale per una intossicazione da monossido di carbonio che si è verificata nella tarda serata di ieri a Pont Canavese (Torino) nella chiesa parrocchiale di San Costan...
A cura di Redazione
31 marzo 2024 12:56
Quaranta persone sono finite in ospedale per una intossicazione da monossido di carbonio che si è verificata nella tarda serata di ieri a Pont Canavese (Torino) nella chiesa parrocchiale di San Costanzo durante la funzione religiosa.
Dieci, tra cui un bimbo di otto anni, sono state costrette al trattamento in camera iperbarica.
Nessuna è in gravi condizioni.
Secondo gli accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri a provocare la fuga del monossido di carbonio è stato un guasto alla caldaia della chiesa.