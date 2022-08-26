TORINO, MORTI DUE CICLISTI COLPITI DA UN FULMINE. UNO È L’INDUSTRIALE DEI PANETTONI ALBERTO BALOCCO

Stroncati da un fulmine. Sono morti così, mentre affrontavano in mountain bike la pista dell'Assietta, fra i monti dell'Alta Val Chisone (Torino), l'industriale Alberto Balocco, 53 anni, titolare dell...

Stroncati da un fulmine. Sono morti così, mentre affrontavano in mountain bike la pista dell'Assietta, fra i monti dell'Alta Val Chisone (Torino), l'industriale Alberto Balocco, 53 anni, titolare della celebre e rinomata azienda dolciaria, e l'amico Davide Vigo, 55 anni, originario di Torino e residente in Lussemburgo.

Sono state le condizioni meteo e la scena che si è presentata ai primi operatori intervenuti sul posto a fare ipotizzare l'azione di un fulmine.

A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio. I corpi erano sullo stradone sterrato, a pochi passi l'uno dall'altro, all'altezza di un tornante.

L'eliambulanza, lavorando in una situazione quasi proibitiva, è riuscita a far sbarcare un'equipe medica che ha tentato la rianimazione cardiocircolatoria, ma senza esito. Per il recupero delle salme, data l'impossibilità di atterrare, è stato necessario l'arrivo di un mezzo via terra.

Insieme al soccorso alpino si sono attivati i carabinieri della stazione di Fenestrelle, mentre a Torino la procura ha aperto un fascicolo, affidato al pm Francesco La Rosa, per gli accertamenti di rito.