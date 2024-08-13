95047

TORINO. TRASFUSIONE SANGUE SBAGLIATA ALLA PAZIENTE, 71ENNE MORTA: IL MEDICO VUOLE INSABBIARE L'ERRORE, MA L'ANESTESISTA LO DENUNCIA

Il caso di una donna di 71 anni morta secondo le prime ricostruzioni per una trasfusione sbagliata, oltre che inutile, è al centro di un procedimento della procura di Torino sfociato in due richieste...

13 agosto 2024 19:49
Il caso di una donna di 71 anni morta secondo le prime ricostruzioni per una trasfusione sbagliata, oltre che inutile, è al centro di un procedimento della procura di Torino sfociato in due richieste di rinvio a giudizio.

Alla 71enne, ricoverata in una clinica del capoluogo piemontese, il 9 marzo 2023 sarebbe stata applicata una sacca destinata a un altro paziente.

A un medico e a un infermiere è contestato il mancato rispetto della procedura di controllo.

A far scattare l'indagine è stata la segnalazione di una anestesista che, fra l'altro, ha testimoniato di avere subìto pressioni perché la circostanza della sacca sbagliata venisse tolta dalla cartella clinica.

Anche la clinica - come riporta il quotidiano La Repubblica - avviò tempestivamente degli accertamenti interni. L'esito, secondo quanto è emerso, è che la causa del decesso fu collegata alla trasfusione incompatibile.

