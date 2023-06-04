TORINO, TUTTI VESTITI DA SUPEREROI IN OSPEDALE COME ULTIMO REGALO AL BAMBINO CHE LOTTA CONTRO UN TUMORE
Il Piazzale dell'ospedale Regina Margherita di Torino ha visto una scena che di certo non si vede tutti i giorni: un gruppo di supereroi che si sono raccolti per esaudire un desiderio.
Ma non stiamo parlando di un film di Hollywood, bensì di un momento di solidarietà e affetto nei confronti di un bambino: Mirko.
Lo scorso giovedì , nel piazzale di fronte all'Ospedale Regina Margherita, i supereroi di Chiavasso si sono uniti insieme a tante altre persone per rendere felice il piccolo Mirko.
Il suo desiderio era infatti quello di vedere tanti supereroi, e noi non potevamo certo mancare all'appello. Costumi sgargianti, maschere e mantelli, ma soprattutto tanta emozione e sorrisi. Questa è stata la nostra testimonianza di affetto verso chi lotta ogni giorno con coraggio.
Forza Mirko, sei un vero supereroe!
FOTO GRUPPO https://www.facebook.com/supereroichivasso