Torna a casa dal carcere, lei festeggia con fuochi in centro a Gioia Tauro: scatta la denuncia

Proseguono senza sosta i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, impegnati in un’attività capillare finalizzata al rispetto della legalità e alla tutela della sicurezza pubblica. L’ultima operazione, condotta nei giorni scorsi, ha portato alla denuncia di quattro persone, all’elevazione di sanzioni amministrative e al sequestro di oggetti ritenuti potenzialmente pericolosi.

Nel dettaglio, un esercente è stato deferito all’autorità giudiziaria per aver occupato abusivamente il suolo pubblico: l’uomo aveva infatti installato una struttura in acciaio di notevoli dimensioni lungo il marciapiede antistante la propria attività commerciale, senza alcuna autorizzazione. L’opera, oltre a ostacolare il passaggio dei pedoni, rappresentava un rischio per l’incolumità dei passanti.

Una seconda denuncia ha riguardato una donna che, per celebrare il ritorno a casa del marito dopo un periodo di detenzione, ha fatto esplodere sei batterie di fuochi d’artificio in una stretta via del centro cittadino, senza autorizzazioni e in condizioni di evidente pericolo. L’episodio, a cui hanno assistito circa cinquanta persone, è stato accompagnato da uno striscione celebrativo. I fuochi sono stati accesi a ridosso di abitazioni e veicoli in sosta, mettendo a rischio la sicurezza dei residenti e degli spettatori.

I controlli hanno poi portato alla denuncia di un giovane sorpreso sul lungomare alla guida di un’autovettura, all’interno della quale i militari hanno rinvenuto un bastone artigianale in legno duro di circa 50 centimetri e un passamontagna. Ritenuti oggetti idonei ad essere utilizzati come armi improprie, sono stati sequestrati.

Il quarto soggetto è stato denunciato per evasione, poiché trovato all’esterno della propria abitazione pur essendo sottoposto agli arresti domiciliari.

Nel corso dell’attività, inoltre, sono state elevate sanzioni per irregolarità nei documenti di guida nei confronti di due automobilisti, mentre un altro giovane è stato multato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico rilevato pari a 0,53 g/l.

Complessivamente, i Carabinieri hanno controllato 35 veicoli e identificato 134 persone, in un’azione che si inserisce nel più ampio quadro di prevenzione e controllo del territorio, volto a garantire legalità e sicurezza nella Piana di Gioia Tauro.

Si precisa che tutte le persone denunciate sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.