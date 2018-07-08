TORNA DA DOMANI, IL CINEMA A 3 EURO, LE DATE E LE SALE

Torna il cinema a 3 euro la prossima settimana, le date e le sale

Torna il cinema a 3 euro, l'iniziativa Cinemadays promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in collaborazione con Anica-Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali e i produttori, i distributori e gli esercenti cinematografici per destagionalizzare le uscite cinematografiche in sala e attirare pubblico nei mesi estivi.

Per un'intera settimana, da lunedì 9 a domenica 15 luglio 2018, in tutte le sale aderenti all'iniziativa Cinema Days l'ingresso è low cost: per le proiezioni di tutti i film, escluse le iniziative speciali e le visioni in 3D (che godono comunque di una tariffa agevolata, comunicata direttamente alla cassa) il biglietto ha un prezzo speciale di 3 euro.

LE DATE

9 – 15 luglio 2018

24 – 27 settembre 2018

Dal dal 9 al 15 agosto sarà possibile vedere al cinema in anteprima alcuni film della nuova stagione cinematografica. Ancora, però, non è stato reso noto di quali film si tratta e quando saranno proiettati in anticipo rispetto alla data di uscita al cinema.

I CINEMA CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA SONO:

THE SPACE – ETNAPOLIS – BELPASSO

UCI CINEMAS CENTRO SICILIA – MISTERBIANCO)

Informazioni: Saranno disponibili su www.cinemadays.it tutte le informazioni sull’iniziativa e l’elenco delle sale aderenti (NON TUTTE LE SALE CINEMATOGRAFICHE IN ITALIA ADERISCONO ALL'INIZIATIVA).