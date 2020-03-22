TORNA DALLA LOMBARDIA E VA A TROVARE IL NONNO IN CASA PER ANZIANI, 16 INFETTATI A VILLAFRATI

E’ tornata dalla Lombardia ed è andata a trovare il nonno che stava in una residenza assistita a Villafrati. Così quello di Villafrati rischia di essere un pericoloso focolaio.Sono infatti sedici gli...

Sono infatti sedici gli anziani positivi al Coronavirus ospiti della residenza sanitaria assistita (Rsa) del comune di Villafrati: l’intera struttura è in isolamento da ieri pomeriggio con dentro oltre cento persone fra dipendenti e ospiti di cui si attende l’esito del tampone.

Undici anziani, quelli che presentavano sintomi più gravi nella notte sono stati trasportati all’ospedale di Partinico, appena allestito per ricevere i contagiati da Covid-19 che già ospitava quattro pazienti arrivati da Palermo.

“Stiamo facendo il massimo per contenere il contagio – ha commentato il sindaco di Villafrati Francesco Agnello – Nella struttura lavorano molti nostri concittadini, ma anche persone dei comuni vicini. Ho fornito agli altri sindaci l’elenco delle persone che hanno lavorato nella struttura dal momento del probabile primo contagio. In modo che possano avviare anche loro le indagini per mappare contatti e spostamenti dei soggetti che lavorano nella nostra Rsa e che potenzialmente potrebbero essere positivi

“Ieri ho sentito il sindaco di Villafrati, dichiara l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, con il quale abbiamo adottato le indispensabili misure per fronteggiare il significativo numero di casi accertati nella Residenza sanitaria assistita cittadina.

Si è deciso di procedere all’isolamento della struttura, attivando la sorveglianza sanitaria per tutti i soggetti non sintomatici presenti lì. Come è noto, i protocolli da seguire prevedono anche l’isolamento domiciliare per quanti hanno avuto contatto diretto o indiretto con i contagiati.

Il provvedimento verrà assunto dal dipartimento di Prevenzione dell’Asp che ne darà comunicazione alla prefettura di Palermo e ai Comuni interessati“.