TORNA DOPO 10 ANNI NELLA SUA CASA RURALE DI ACIREALE E TROVA UNA SERRA DI CANNABIS

Nella serata di ieri, si è presentato al commissariato di Acireale un uomo che ha riferito di essersi recato in una sua proprietà ad Acireale per riprenderne il possesso dopo una causa legale molto lunga, da lui intrapresa contro i vecchi affittuari.

Dopo aver rimosso i catenacci e fatto ingresso all’interno dell’abitazione, ha scoperto che ignoti avevano realizzato una serra “indoor” nella quale erano state messe a dimora delle piante di canapa dalle quali potere ricavare la marijuana.

Il personale del commissariato, recatosi sul posto, ha constatato che, effettivamente, erano presenti 30 vasi con altrettante piantine in fase di crescita e tutto il necessario per la loro coltivazione: un estemporaneo mini-impianto idrico, lampade alogene e a infrarossi, deumidificatori e ventilatori. Il tutto veniva smontato, sottoposto a sequestro e trasferito presso i locali del Commissariato.

Il proprietario della casa rurale in cui è avvenuto il rinvenimento, sentito dagli investigatori ha dichiarato di non recarsi in quell’abitazione ormai da tantissimi anni e di non avere idea di chi potesse essere l’attuale utilizzatore.

Sono in corso indagini a cura degli uomini del commissariato di Acireale volti alla individuazione dei responsabili dei reati sostanziatisi in tema di produzione di sostanze stupefacenti, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Catania cui i fatti sono stati rappresentati.