TORNA DOPO 4 ANNI LA SAGRA DEL MANDORLO IN FIORE DI AGRIGENTO

Riparte, dopo 4 anni di stop a causa della pandemia da Covid, il festival internazionale del folclore di Agrigento.

La Sagra del mandorlo in fiore è giunta alla sua 75esima edizione.

Si comincia il 25 febbraio e si andrà avanti fino al 12 marzo. I gruppi che prenderanno parte al festival sono: Albania, Arabia Saudita, Armenia, Bulgaria, Cile, Croazia, Egitto, Georgia, Grecia, India, Italia, Kenya, Kirghizistan, Corea, Malesia, Macedonia, Polonia, Romani, Serbia, Spagna, Thailandia e Uzbekistan. Confermato anche il festival internazionale "I bambini del mondo", giunto alla 20esima edizione, che se prima rappresentava tradizionalmente il prologo, adesso diventa parte integrante della festa dall'inizio alla fine. I gruppi partecipanti, in questo caso, saranno quelli di Bulgaria, India, Corea, Lituania, Macedonia, Messico, Panama, Perù, Sri Lanka e Turchia