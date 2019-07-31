TORNA IL CALDO INTENSO, ATTESE PUNTE DI 40°C IN PIANURA

Come riporta 3bmeteo, nelle prossime ore il graduale rinforzo del promontorio subtropicale sui settori centro-occidentali del Mediterraneo darà il via ad una rapida, ma intensa, ondata di calore, che...

Un primo rialzo delle temperature interesserà la Sicilia tra mercoledì 31 e giovedì 1 agosto, ma con effetti al suolo fortemente legati alla direzione e all'intensità dei venti: le massime si attesteranno tra i 29 e i 32°C nelle località costiere ancora interessate dalle brezze - a fronte di elevati tassi di umidità e di condizioni afose - e fino ai 35-38°C nelle pianure interne.

Il solleone raggiungerà l'apice nella giornata di venerdì: sotto torridi venti di Libeccio, le temperature toccheranno picchi di 40-42°C tra le vallate del Nisseno, l'Ennese orientale, la Piana di Catania e l'alto Siracusano e punte di 35-37°C nelle province di Trapani e Palermo.

ll promontorio subtropicale tenderà ad abbassarsi di latitudine tra sabato 3 e domenica 4, favorendo un sensibile calo delle temperature a partire dalle province di Trapani, Palermo e Messina per effetto della rotazione dei venti dai quadranti nordoccidentali; persisteranno, invece, condizioni di caldo molto intenso lungo le coste meridionali dell'isola, tra Agrigentino, Ragusano e basso Siracusano.

Seppur con delle importanti oscillazioni, con buona probabilità il caldo permarrà protagonista in Sicilia per gran parte della prima decade di agosto.

Secondo le proiezioni più accreditate a medio e lungo termine, la persistenza di una profonda circolazione depressionaria a largo delle Isole Britanniche, infatti, incentiverà a più riprese l'espansione del promontorio subtropicale e l'afflusso di correnti nordafricane sulle estreme regioni meridionali.