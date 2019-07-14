TORNA IL MALTEMPO, ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI 15 LUGLIO
Si preannuncia una nuova fase instabile sulla Sicilia centro orientale con piogge, rovesci e temporali.I fenomeni attesi potrebbero anche essere forti o molto forti.Pertanto la Protezione Civile regio...
Si preannuncia una nuova fase instabile sulla Sicilia centro orientale con piogge, rovesci e temporali.
I fenomeni attesi potrebbero anche essere forti o molto forti.
Pertanto la Protezione Civile regionale ha diffuso l’allerta meteo gialla per la giornata di domani.
CONDIMETEO:
DALLE PRIME ORE DI DOMANI, LUNEDI 15 LUGLIO 2019, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SPECIE SUI SETTORI NORD-ORIENTALI.
I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITA’, FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.
SORIS (Sala Operativa) H24 Numero Verde 800404040
Qui è possibile visionare l’Avviso: bit.ly/1YM8d9p