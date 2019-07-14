95047

TORNA IL MALTEMPO, ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI 15 LUGLIO

Si preannuncia una nuova fase instabile sulla Sicilia centro orientale con piogge, rovesci e temporali.I fenomeni attesi potrebbero anche essere forti o molto forti.Pertanto la Protezione Civile regio...

A cura di Redazione Redazione
14 luglio 2019 16:15
TORNA IL MALTEMPO, ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI 15 LUGLIO -
Dintorni
Condividi

Si preannuncia una nuova fase instabile sulla Sicilia centro orientale con piogge, rovesci e temporali.

I fenomeni attesi potrebbero anche essere forti o molto forti.

Pertanto la Protezione Civile regionale ha diffuso l’allerta meteo gialla per la giornata di domani.

CONDIMETEO:

DALLE PRIME ORE DI DOMANI, LUNEDI 15 LUGLIO 2019, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SPECIE SUI SETTORI NORD-ORIENTALI.

I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITA’, FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA, LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

SORIS (Sala Operativa) H24 Numero Verde 800404040
Qui è possibile visionare l’Avviso: bit.ly/1YM8d9p

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047