TORNA IL MALTEMPO: EMANATA ALLERTA METEO "GIALLA" PER LA GIORNATA DI DOMANI
Dopo una settimana caratterizzata dall’alternarsi di vento e giornate soleggiate, torna il maltempo sulla Sicilia.Il dipartimento regionale di Protezione Civile ha emanato l’allerta gialla per l’inter...
Dopo una settimana caratterizzata dall’alternarsi di vento e giornate soleggiate, torna il maltempo sulla Sicilia.
Il dipartimento regionale di Protezione Civile ha emanato l’allerta gialla per l’intera giornata di domani.
Le precipitazioni, secondo gli esperti meteorologi, passeranno da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta l’isola, con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Si prevedono, inoltre, condizioni di meteo avverse con venti di burrasca occidentali, con rinforzi sino a burrasca forte. I mari passeranno da molto mossi ad agitati, soprattutto il Tirreno settore ovest e lo Stretto di Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.
La Protezione Civile, inoltre, ricorda in caso di temporali di prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi in prossimità di corsi d’acqua.