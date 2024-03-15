TORNA IN ATTIVITÀ L'AUTOVELOX SULLA SS 284 DI BIANCAVILLA: RESTA IL LIMITE A 70 KM/H

A partire dal prossimo sabato 16 marzo, l'Autovelox ritornerà in azione nel territorio di Biancavilla, precisamente lungo la SS 284. Questo annuncio segue il completamento dell'iter per l'assegnazione...

A partire dal prossimo sabato 16 marzo, l'Autovelox ritornerà in azione nel territorio di Biancavilla, precisamente lungo la SS 284.

Questo annuncio segue il completamento dell'iter per l'assegnazione del nuovo servizio, giunto dopo la scadenza del contratto di gestione precedente. Nonostante il cambio, il limite di velocità rimane invariato, fissato a 70 km/h.

Il tratto di strada interessato è caratterizzato da una segnaletica chiara e ben visibile, fornendo agli automobilisti un'adeguata avvertenza riguardo al controllo della velocità.

Inoltre, è importante notare che la barriera divisoria leggera, che separa le due corsie di marcia, rimane attiva e presente lungo il percorso.

Con questo rientro in funzione dell'Autovelox, si rinnova l'attenzione sul rispetto dei limiti di velocità e sulla sicurezza stradale per tutti gli utenti della strada che attraversano questa zona. Si consiglia pertanto ai conducenti di prestare la massima attenzione al rispetto delle normative in vigore e di adottare una guida prudente e responsabile.