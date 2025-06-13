TORNA L’ALLARME BUCHE SULLA “SALITA DELLE TRE CASE”: PERICOLO LUNGO VIA SCALA VECCHIA TRA PATERNÒ E BELPASSO

A distanza di alcuni mesi, torniamo ad accendere i riflettori su un problema che, purtroppo, si ripresenta con regolarità: le pessime condizioni del tratto di via Scala Vecchia, precisamente nel prolu...

A distanza di alcuni mesi, torniamo ad accendere i riflettori su un problema che, purtroppo, si ripresenta con regolarità: le pessime condizioni del tratto di via Scala Vecchia, precisamente nel prolungamento che collega Paternò con Belpasso, noto ai residenti come la “salita delle tre case”.

Numerose segnalazioni ci sono giunte da parte di automobilisti e residenti, che denunciano la presenza di grosse buche sul manto stradale. Tra queste, la testimonianza di un lettore è particolarmente eloquente:

“Buongiorno, ci sono delle grosse buche in via Scala Vecchia, lungo il tratto che collega Paternò a Belpasso. Io stesso ho già dovuto cambiare due volte la ruota della mia auto a causa di queste buche. Vi chiedo cortesemente se si possa fare qualcosa per risolvere il problema.”

Una segnalazione che evidenzia non solo i danni materiali causati agli autoveicoli, ma anche un crescente rischio per l’incolumità di chi percorre quotidianamente quel tratto, già caratterizzato da un elevato traffico giornaliero.

La questione non è nuova: cinque mesi fa avevamo già documentato lo stato di abbandono della strada e l’urgenza di un intervento risolutivo. A suo tempo, era stato lo stesso sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, a sollevare il problema, raccogliendo le lamentele dei residenti del Villaggio Giaconia, area appartenente a Belpasso ma direttamente coinvolta nella viabilità del tratto:

“Ci sembra urgente intervenire per garantire la sicurezza e il benessere di coloro i quali quotidianamente percorrono la strada; sebbene la strada non ricada nel nostro territorio ma sia di competenza del Comune di Paternò”.

Il sindaco si era persino detto disponibile a intervenire direttamente, nel caso in cui Paternò non fosse in grado di sistemare la strada in tempi brevi.

Ad oggi, però, nulla è cambiato. Le buche restano, i disagi aumentano e il pericolo cresce.

Rinnoviamo quindi l’appello alle autorità competenti affinché si facciano carico di un problema che, se ignorato ancora, rischia di tradursi in gravi conseguenze per la sicurezza stradale. Intervenire ora è fondamentale per prevenire non solo ulteriori danni ai veicoli, ma soprattutto possibili incidenti.

Invitiamo i cittadini a continuare a inviarci le loro segnalazioni: la voce di chi vive il territorio ogni giorno è essenziale per portare alla luce i problemi e sollecitare interventi concreti.