Torna l’ora legale: stasera lancette avanti di un’ora

Stanotte torna l’ora legale. Le lancette dell’orologio dovranno essere spostate in avanti di un’ora, dalle 2 alle 3.Si dormirà un’ora di meno, ma ci sarà un’ora di luce in più e le giornate saranno pi...

A cura di Redazione 24 marzo 2018 17:36

