Torna l’ora legale: stasera lancette avanti di un’ora
A cura di Redazione
24 marzo 2018 17:36
Stanotte torna l’ora legale. Le lancette dell’orologio dovranno essere spostate in avanti di un’ora, dalle 2 alle 3.
Si dormirà un’ora di meno, ma ci sarà un’ora di luce in più e le giornate saranno più lunghe.
Se gli orologi sono meccanici le lancette dovranno essere spostate in avanti a mano prima di andare a letto.
Per smartphone, pc e tablet il tutto avviene automatico.
Ricordiamo che l’ora legale resterà in vigore per i prossimi sette mesi: l’ora solare tornerà infatti il 28 ottobre 2018.