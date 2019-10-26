TORNA L'ORA SOLARE, STANOTTE LANCETTE INDIETRO DI UN'ORA
Torna l'ora solare, dopo sette mesi di ora legale. Domenica 27 ottobre alle ore 3.00 del mattino si dovranno spostare un'ora indietro le lancette degli orologi. A ricordarlo è Terna, precisando che l'...
Torna l'ora solare, dopo sette mesi di ora legale. Domenica 27 ottobre alle ore 3.00 del mattino si dovranno spostare un'ora indietro le lancette degli orologi. A ricordarlo è Terna, precisando che l'ora legale sarà di nuovo in vigore dal prossimo 29 marzo 2020.
Secondo le stime preliminari registrate dalla società che gestisce la rete elettrica nazionale, dal 31 marzo 2019, grazie proprio all'ora quotidiana di luce in più che ha portato a posticipare l'uso della luce artificiale, l'Italia ha risparmiato complessivamente 505 milioni di kilowattora (quanto il consumo medio annuo di elettricità di circa 190 mila famiglie), un valore corrispondente a minori emissioni di CO2 in atmosfera per 250 mila tonnellate.
Considerando che nel periodo di riferimento un kilowattora è costato in media al cliente domestico tipo (secondo i dati dell'Arera) circa 20 centesimi di euro al lordo delle imposte, il risparmio economico per il sistema relativo al minor consumo elettrico nel periodo di ora legale per il 2019 è pari a circa 100 milioni di euro.