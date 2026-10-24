CAMBIO D'ORA Torna l'ora solare, stanotte lancette indietro di un'ora: si dormirà di più

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, alle 3 gli orologi torneranno alle 2. Un'ora di sonno in più, ma il buio arriverà prima

Stanotte torna l'ora solare. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, gli italiani dovranno spostare le lancette degli orologi indietro di un'ora, segnando ufficialmente la fine dell'ora legale e il ritorno all'orario invernale.

Il cambio avverrà alle 3 del mattino, quando gli orologi dovranno essere riportati alle 2. Una buona notizia per chi ama dormire: questa notte si potrà riposare un'ora in più.

Nessuna operazione sarà necessaria per smartphone, computer e altri dispositivi digitali con aggiornamento automatico dell'orario. Bisognerà invece intervenire manualmente sugli orologi tradizionali e sui dispositivi che non prevedono questa funzione.

Con il ritorno dell'ora solare cambierà anche la distribuzione delle ore di luce durante la giornata. Il sole sorgerà prima secondo l'orologio, ma anche il tramonto sarà anticipato, portando il buio già nel tardo pomeriggio.

Le giornate continueranno inoltre ad accorciarsi naturalmente fino al solstizio d'inverno di dicembre, quando si raggiungerà il periodo con meno ore di luce dell'anno.

L'ora solare resterà in vigore fino a domenica 28 marzo 2027, quando tornerà l'ora legale. In quell'occasione le lancette dovranno essere spostate avanti di un'ora, dalle 2 alle 3, recuperando così un'ora di luce serale.