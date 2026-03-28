Torna questa notte l’ora legale: più luce la sera, ma un’ora di sonno in meno

on l’arrivo della primavera torna anche l’ora legale. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, alle 2:00, gli orologi andranno spostati avanti di un’ora, segnando direttamente le 3:00. Un passaggio che riduce il sonno di una notte, ma apre la strada a giornate più lunghe e ricche di luce.

Il cambiamento si rifletterà subito sulle abitudini quotidiane: le mattine saranno più buie, mentre le ore serali godranno di una maggiore luminosità. Questo spostamento della luce naturale non è solo una questione di comfort, ma ha anche importanti ricadute economiche e ambientali. Negli ultimi anni, infatti, l’ora legale ha contribuito a un consistente risparmio energetico, con miliardi di kilowattora non consumati e un alleggerimento significativo delle bollette per le famiglie. Parallelamente, si è registrata anche una riduzione delle emissioni di CO₂, a beneficio dell’ambiente.

Accanto ai vantaggi, però, emergono anche alcune criticità. Il cambio d’orario può mettere sotto stress l’organismo, alterando il ritmo sonno-veglia. Nei giorni immediatamente successivi, molte persone possono accusare stanchezza, difficoltà di concentrazione e piccoli disturbi del sonno. In alcuni casi, si osservano anche lievi effetti su parametri come pressione e battito cardiaco, oltre a un temporaneo aumento del rischio di incidenti dovuto all’adattamento alle nuove abitudini.

Il dibattito sull’eventuale abolizione del cambio stagionale dell’ora resta aperto, ma senza sviluppi concreti. In Europa, la mancanza di un’intesa tra i diversi Paesi continua a bloccare ogni decisione definitiva, anche per evitare complicazioni nei sistemi di trasporto e nelle attività economiche.

Nel frattempo, l’adeguamento resta semplice grazie alla tecnologia: la maggior parte dei dispositivi digitali si aggiornerà automaticamente. Sarà invece necessario ricordarsi di modificare manualmente l’orario su orologi tradizionali e su alcuni apparecchi non connessi.