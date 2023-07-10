TORNANO GLI INCENTIVI PER CHI ROTTAMA LA VECCHIA AUTO E COMPRA UN’AUTO ELETTRICA O IBRIDA

La Regione Siciliana ha annunciato il reintegro degli ecoincentivi regionali per promuovere la mobilità sostenibile e favorire il rottamazione di vecchi veicoli inquinanti. Grazie al decreto approvato...

La Regione Siciliana ha annunciato il reintegro degli ecoincentivi regionali per promuovere la mobilità sostenibile e favorire il rottamazione di vecchi veicoli inquinanti. Grazie al decreto approvato dal governo Schifani, predisposto dall’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, saranno disciplinate le modalità e i requisiti per accedere a tali contributi introdotti dalla legge regionale n. 9 del 2021.

Il presidente Renato Schifani ha sottolineato l’impegno della Regione nel sostenere concretamente la transizione verso modelli di mobilità ecologicamente virtuosi. Pertanto, la giunta regionale ha deciso di riproporre questa misura che può essere cumulata con i bonus nazionali del settore. Gli incentivi economici mirano a facilitare le scelte individuali verso una mobilità sostenibile e modernizzare il parco veicoli circolante in Sicilia, riducendo il numero di auto inquinanti e migliorando la qualità dell’aria nelle città siciliane.

Secondo l’assessore Aricò, il bonus sarà di cinquemila euro per chi acquista un nuovo veicolo elettrico e di 2.500 euro per chi opta per un veicolo full hybrid di classe Euro 6. Il contributo sarà destinato direttamente ai cittadini residenti in Sicilia, titolari di patente di guida di categoria B e BS e proprietari di un’auto a benzina o diesel di classe Euro 0-3. Inoltre, le associazioni dei produttori di automobili si sono impegnate a offrire uno sconto minimo di mille euro, oltre all’IVA, sul prezzo di listino.

È importante mantenere la proprietà del nuovo veicolo per almeno 24 mesi. Le domande per ottenere il contributo regionale potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e fino al 30 novembre di quest’anno.

Le istanze dovranno essere trasmesse via PEC all’indirizzo [email protected], includendo la copia del contratto di acquisto del nuovo veicolo elettrico o full hybrid, il certificato di rottamazione, il documento di circolazione del veicolo da rottamare, il documento di identità e la patente dell’acquirente.

I contributi saranno erogati fino all’esaurimento delle risorse stanziate nel bilancio, pari a 194 mila euro, con un aumento di mille euro per i residenti nelle isole minori e nei comuni montani riconosciuti dalla legge 34/2004. Le richieste saranno processate in ordine cronologico e rispettando i requisiti del decreto. La domanda sarà disponibile anche sul sito istituzionale della Regione Siciliana.