TORNANO I TEMPORALI: DIRAMATA “ALLERTA GIALLA” PER TUTTA LA SICILIA
Nuvole e temporali in arrivo per la giornata di domani.
La Protezione Civile ha diramato “allerta gialla” su tutto il territorio siciliano per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Sono previste piogge per la giornata di domani, martedì 19 novembre 2019, a partire dalla mattinata.
I temporali dovrebbero intensificarsi nel pomeriggio, per poi indebolirsi nuovamente in serata. Il livello di allerta è giallo, ed è dovuto alle possibili precipitazioni che potrebbero assumere carattere temporalesco.
IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Avviso di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16.00 del 18 novembre alle 24.00 del 19 novembre 2019
CONDI-METEO AVVERSE:
DAL PRIMO MATTINO DI DOMANI, MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. LE PRECIPITAZIONI SARANNO ACCOMPAGNATE DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.
SORIS (Sala Operativa) H24 Numero Verde 800404040