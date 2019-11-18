TORNANO I TEMPORALI: DIRAMATA “ALLERTA GIALLA” PER TUTTA LA SICILIA

Nuvole e temporali in arrivo per la giornata di domani.La Protezione Civile ha diramato “allerta gialla” su tutto il territorio siciliano per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Sono previste pio...

A cura di Redazione 18 novembre 2019 19:41

