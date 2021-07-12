TORNANO LE ZONE ROSSE IN SICILIA . PIAZZA ARMERINA OFF LIMITS DAL 14 AL 21 LUGLIO
A cura di Redazione
12 luglio 2021 20:20
Il Comune di Piazza Armerina diventa “zona rossa”.
Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci, con una propria ordinanza, sentito il sindaco e su richiesta dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna.
Il provvedimento, in vigore dal 14 al 21 luglio, si è reso necessario per un aumento considerevole del numero di positivi al Covid.
Saranno consentite, trovandosi al di fuori del centro abitato, le visite guidate (previa prenotazione) alla Villa Roma del Casale.