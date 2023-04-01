TORNANO PIOGGIA E FREDDO, ALLERTA GIALLA IN TUTTA L’ISOLA PER LA GIORNATA DI DOMANI

Allerta meteo gialla in tutta la Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi e fino alle 24 di domenica 2 april...

A cura di Redazione 01 aprile 2023 19:11

