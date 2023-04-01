95047

TORNANO PIOGGIA E FREDDO, ALLERTA GIALLA IN TUTTA L’ISOLA PER LA GIORNATA DI DOMANI

01 aprile 2023 19:11
News
Allerta meteo gialla in tutta la Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi e fino alle 24 di domenica 2 aprile 2023.

Come previsto nei giorni scorsi dagli esperti di 3bmeteo.com il bel tempo aveva i giorni contati per via dell’arrivo di un fronte freddo dal Nord Europa.

Secondo quanto indicato nel bollettino numero 23091 della Protezione civile regionale si prevedono "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Temperature in sensibile diminuzione, con venti da forti a burrasca. In mare molto mossi i bacini occidentali, fino a localmente molto agitato lo Stretto di Sicilia".

