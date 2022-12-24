TORNEO DI CALCETTO "NATALE BAMBINO": ATLETICO PATERNÒ, NEW TEAM ETNEO E PATERNÒ CALCIO DONANO 450 EURO.

Raduno alle 9,00 e primo calcio d’inizio alle 9,30. Il primo torneo di calcetto “Natale Bambino” ha visto oltre cento ragazzini in campo, con tre società partecipanti: l’Atletico Paternò, la New Team...

Raduno alle 9,00 e primo calcio d’inizio alle 9,30. Il primo torneo di calcetto “Natale Bambino” ha visto oltre cento ragazzini in campo, con tre società partecipanti: l’Atletico Paternò, la New Team e il Paternò Calcio . Il triangolare di beneficenza, organizzato dall’Assessorato allo Sport e dall’ Associazione Zona Franca, ha coinvolto gli allenatori, i dirigenti delle associazioni sportive, gli allenatori ma anche tante famiglie che hanno assistito alle partite.

A ospitare l’evento Franco Pannitteri, gloria del calcio professionistico che generosamente ha messo a disposizione tutti gli impianti sportivi per consentire ai partecipanti di confrontarsi all’insegna di una sana competizione.

Pulcini ed esordienti sono scesi in campo e hanno dato prova di essere davvero dei campioni, nello sport come nella vita. Grande fair play ma soprattutto tanto spettacolo e divertimento. “Né vincitori , né vinti per questa competizione – ha detto Francesca Coluccio- presidente dell’Associazione Zona Franca- ma solo la bellezza di uno sport che ci unisce, anche nella solidarietà e non solo a Natale”.

A premiare i ragazzi è intervenuto il sindaco di Paternò – Nino Naso- che insieme all’Assessore Andrea Lo Faro hanno hanno plaudito i piccoli lasciando loro parole importanti e significative. “Da anni- ha detto Lo Faro- anche quando non ero assessore allo Sport, sostengo l’iniziativa a scopo benefico “Natale Bambino”, che è diventata una bella tradizione di questa città, perché ci consente di aiutare tante persone in difficoltà. Ringrazio per l’ospitalità il Centro Sportivo Pannitteri, le associazioni sportive che hanno condiviso con noi questo momento di gioia, tutti i ragazzi e le loro famiglie”.

Presenti anche il Presidente del Consiglio Marco Tripoli, l’assessore Castelli, il presidente dell’A.M.A. – Orazio Terranova.

Il ricavato del torneo – 450 euro – è stato devoluto in beneficenza, a sostegno di Natale Bambino. Quattro gli obiettivi dell’ottava edizione : sostegno alla Bisaccia del Pellegrino, all’Atelier Solidale, a Piero Montalto e una parte del ricavato servirà per assegnare le borse di studio ai ragazzi che si sono distinti in attività di volontariato.

Natale Bambino continua con altri due appuntamenti: il 28 Dicembre si disputerà il Torneo di Basket e il 29 quello di Pallavolo .